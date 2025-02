Italiano verso Parma-Bologna: "Torna Orsolini. Ballottaggio Calabria-De Silvestri"

"Usciti dalla Champions l'obiettivo rimane la Coppa Italia e piazzarsi tra le squadre top. Gli obiettivi sono ben chiari e dovremo essere all'altezza della situazione. Non so come interverrà il Parma con il nuovo allenatore, ci si prepara sotto tanti aspetti, abbiamo ricordato le caratteristiche del nostro avversario, poi non so quello che è accaduto in questi giorni, dovremo essere pronti sull'approccio", ha spiegato il tecnico degli emiliani. Per quanto riguarda le condizioni dei singoli. "Orsolini sta bene, ha fatto la settimana intera con la squadra, è perfettamente rientrato dentro il gruppo, si era fatto male mentre era in una condizione strepitosa. Torneremo a dargli minuti vediamo se dall'inizio o a partita in corso, ritroviamo un giocatore importante. Calabria si gioca una maglia con De Silvestri, entrambi affidabili e top e vediamo domani. Dallinga? Ha questo fastidio che si porta dietro da un po' all'adduttore e all'addome, si allena forte, deve stringere i denti, nessuno mai gioca sempre ad una condizione elevata ma va bene stringe i denti ed è comunque un valore aggiunto per questa squadra".