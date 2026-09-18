Italia Under20, i convocati di Nunziata per la Nucia Tournament

Comincerà dalla Spagna la stagione della Nazionale Under 20, che prenderà parte al La Nucía International Tournament dal 25 settembre al 3 ottobre allo Stadio Olimpico 'Camilo Cano'. Gli Azzurrini debutteranno venerdì 25 settembre (ore 11.30) contro l'Inghilterra, per poi affrontare Germania e Francia, rispettivamente martedì 29 settembre (ore 17.30) e sabato 3 ottobre (ore 11). Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato per l'occasione 25 calciatori: due classe 2005 (Amey e Stabile), undici classe 2006 (Cassa, De Pieri, Fellipe Jack, Lavelli, Mannini, Mirra, Pafundi, Pagnucco, Rao, Rispoli e Siviero), undici classe 2007 (Cama, Cerbone, Coletta, Di Nunzio, Idele, Mancuso, Mosconi, Mout, Sala, Vannucchi e Verde) e un classe 2008 (Anelli). Questo l'elenco completo. Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo). Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Jacopo Mirra (Atalanta), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Cremonese), Filippo Pagnucco (Juventus), Giacomo Stabile (Südtirol), Francesco Verde (Juventus). Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mannini (Benevento), Matias Mancuso (Inter), Mathis Mout (Monza), Fabio Rispoli (Südtirol), Emanuele Sala (Milan). Attaccanti: Federico Cassa (Catanzaro), Salvatore Cerbone (Hellas Verona), Giacomo De Pieri (Ascoli), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Simone Pafundi (Catanzaro), Emanuele Rao (Pisa).