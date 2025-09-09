Nazionale Under-21, è due su due: l'Italia supera la Macedonia

La Macedonia non crea praticamente nulla e rischia l'autorete, oltre a soffrire sul tentativo di Ndour. La formazione balcanica chiede invano un rigore, poi sfiora la rete con Hamza. Non ci sono altri rischi per l'Italia, che gestisce la sfida alla perfezione nella mezz'ora finale. Gli azzurrini salgono a quota sei punti, facendo due su due, e agganciano la Polonia in vetta al gruppo E: proprio i polacchi e gli svedesi saranno i reali competitor per la qualificazione agli Europei 2027.