Esordio con vittoria per Paolo Nicolato sulla panchina della Nazionale Under 21. Allo stadio Massimino di Catania, gli Azzurrini hanno battuto per 4-0 la Moldovia in amichevole. Con l'inizio del nuovo ciclo tante le facce nuove in campo, anche se gli occhi erano tutti puntati su Zaniolo e Kean 'retrocessi' per punizione dalla nazionale maggiore. Partita senza storia, con l'Italia in vantaggio al 33' con una splendida punizione dal limite di Scamacca deviata dalla barriera. Nella ripresa il raddoppio di Frattesi al 52', su assist perfetto di Sala. Al 63' ancora Frattesi firma la doppietta, ancora su imbucata di un ottimo Sala. Il poker azzurro arriva al 69', firmato da Tumminello con un sinistro rasoterra da fuori area a porta vuota su respinta del portiere moldavo.