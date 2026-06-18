Italia U17 campione d'Europa ricevuta in Figc e al Senato

Una giornata speciale per la Nazionale U17 campione d'Europa, protagonista oggi di una doppia tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane. Gli Azzurrini - che lo scorso 7 giugno hanno conquistato il titolo continentale, il secondo della storia dell'Italia dopo quello del 2024 a Cipro, battendo il Belgio ai rigori nella finale dell'Europeo di categoria - sono stati ricevuti questa mattina nella sede della FIGC di via Allegri dal presidente Gabriele Gravina e dal segretario generale Marco Brunelli, nella prestigiosa Sala 'Paolo Rossi'. Ad accogliere la delegazione, guidata dal tecnico Daniele Franceschini, gli applausi dei dipendenti federali: un gesto simbolico che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dagli Azzurrini in Estonia. Un momento particolarmente significativo è stato quello dell'intervento del capitano della Nazionale Under 17, Edoardo Biondini, che, davanti ai compagni e ai vertici federali, ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto nel corso del torneo. "Abbiamo giocato per onorare la maglia azzurra e speriamo di essere stati degni di questa splendida responsabilità", ha dichiarato il capitano, raccogliendo l'attenzione e l'apprezzamento dei presenti.