Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Italia U17, Azzurri travolgono Albania 6-0 in amichevole

14 Ago 2025 - 19:32

Coverciano sorride ancora una volta alla Nazionale Under 17, che travolge 6-0 l'Albania nella seconda e ultima amichevole in programma al Centro Tecnico Federale, bissando il successo per 4-1 di tre giorni fa. Gli Azzurrini aprono le danze al 7' con l'attaccante dell'Empoli Diego Perillo, che colpisce anche una traversa al 20', per poi raddoppiare al 27' grazie al difensore dell'Inter Andrea Donato. Prima dell'intervallo, al 40', il centrocampista del Como Samuele Pisati segna il gol del 3-0. Nella ripresa, l'Italia cala prima il poker al 49' con Perillo, che firma la doppietta, poi realizza il 5-0 al 56' grazie al centrocampista del Modena Tito Maria Fabbri, direttamente su calcio di punizione. All'83', infine, l'attaccante del Milan Daniele Petrone, subentrato al 63' a Mattia Angelicchio, sigla la rete del definitivo 6-0. "Sono davvero soddisfatto - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini - perché, al di là del risultato, che è una conseguenza dell'ottima prestazione, i ragazzi hanno mostrato il giusto atteggiamento e la mentalità di squadra che ci aspettavamo, mettendo in pratica i principi di gioco sui quali abbiamo lavorato in questi giorni. Non era facile, essendo al loro esordio stagionale, ma hanno indossato la maglia azzurra con grande senso di appartenenza ed entusiasmo".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:24
MCH VISITE MEDICHE ATHEKAME 14/8 MCH

Milan, è arrivato Athekame

03:01
Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

01:20
MCH PRESENTAZIONE MASTRANTUONO REAL MADRID 14/8 MCH

Un nuovo fenomeno per il Real: la presentazione di Mastantuono

02:55
Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

00:40
VISITE MEDICHE MATIJA FRIGAN PARMA 14/8 MCH

Parma, visite mediche per Matija Frignan

03:03
Vieira: "Fiducia e ambizione"

Vieira: "Fiducia e ambizione"

01:23
13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

01:35
Atalanta a porte aperte

Atalanta a porte aperte

01:36
Grosso: "Vogliamo partire forte"

Grosso: "Vogliamo partire forte"

01:44
Da Seattle a Monza

Da Seattle a Monza

01:47
Ritorna la Coppa Italia

Ritorna la Coppa Italia

02:05
Conte non si ferma

Conte non si ferma

00:30
De Winter a Milan Tv

De Winter a Milan Tv

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

01:51
Da Zenga a Di Maria

Da Zenga a Di Maria

00:24
MCH VISITE MEDICHE ATHEKAME 14/8 MCH

Milan, è arrivato Athekame

I più visti di Calcio

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Coppa Italia, Fabregas: "Como vuol andare più avanti possibile"
20:54
Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B
19:32
Italia U17, Azzurri travolgono Albania 6-0 in amichevole
18:31
Torino: Ismajli ko un mese, salta la prima con l'Inter
18:28
Si rivede Thiago Motta: prende residenza in un piccolo borgo del Lazio