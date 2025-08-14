Italia U17, Azzurri travolgono Albania 6-0 in amichevole

Coverciano sorride ancora una volta alla Nazionale Under 17, che travolge 6-0 l'Albania nella seconda e ultima amichevole in programma al Centro Tecnico Federale, bissando il successo per 4-1 di tre giorni fa. Gli Azzurrini aprono le danze al 7' con l'attaccante dell'Empoli Diego Perillo, che colpisce anche una traversa al 20', per poi raddoppiare al 27' grazie al difensore dell'Inter Andrea Donato. Prima dell'intervallo, al 40', il centrocampista del Como Samuele Pisati segna il gol del 3-0. Nella ripresa, l'Italia cala prima il poker al 49' con Perillo, che firma la doppietta, poi realizza il 5-0 al 56' grazie al centrocampista del Modena Tito Maria Fabbri, direttamente su calcio di punizione. All'83', infine, l'attaccante del Milan Daniele Petrone, subentrato al 63' a Mattia Angelicchio, sigla la rete del definitivo 6-0. "Sono davvero soddisfatto - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini - perché, al di là del risultato, che è una conseguenza dell'ottima prestazione, i ragazzi hanno mostrato il giusto atteggiamento e la mentalità di squadra che ci aspettavamo, mettendo in pratica i principi di gioco sui quali abbiamo lavorato in questi giorni. Non era facile, essendo al loro esordio stagionale, ma hanno indossato la maglia azzurra con grande senso di appartenenza ed entusiasmo".