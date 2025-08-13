Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

L'errore di Lucas Chevalier, nuovo numero uno dei parigini, nel corso della Supercoppa Europa contro il Tottenham, ha letteralmente scatenato i social. Il portiere francese è stato colpevole in occasione del raddoppio di Romero, e in tanti su X se la ridono solidarizzando con Gianluigi Donnarumma. "È il karma" la frase più utilizzata anche se c'è chi ha preso nel mirino Luis Enrique: "Ha sostituito un portiere come Donnarumma, che secondo lui non sa giocare con i piedi, con Chevalier, un portiere che vediamo non usare le mani. Quest'uomo è un visionario incompreso". Ai rigori poi, il riscatto dello stesso tecnico spagnolo e di Chevalier, capace di ipnotizzare Van de Ven dal dischetto. Subito dopo il trionfo Luis Enrique ha abbracciato lo stesso portiere ex Lille in una notte che, per entrambi, pesava come un macigno.