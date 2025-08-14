Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B

14 Ago 2025 - 20:54

È Andrea De Marco l'arbitro che curerà i rapporti tra la Can e i club di Serie A e B. E' quanto si legge in una nota della Figc. "Consapevole dell'importanza di una figura in grado di curare le relazioni e gli aggiornamenti tecnici per l'intera stagione sportiva, la Figc ha individuato l'ex direttore di gara internazionale di Sestri Levante per promuovere un rapporto di proficua collaborazione tra la squadra arbitrale guidata dal designatore Gianluca Rocchi e le società dei primi due livelli professionistici italiani. Un ruolo delicato, quello affidato a De Marco, che la Federcalcio ritiene fondamentale per favorire, nel rispetto istituzionale dei ruoli, una comunicazione continua, anche con l'intento di stemperare le tensioni e favorire un clima sereno intorno ai direttori di gara", si legge nella nota. "La crescita del sistema calcistico italiano si costruisce attraverso il dialogo e la competenza - ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina - e questa scelta va proprio in questa direzione. Vogliamo valorizzare un rapporto di collaborazione tra i principali protagonisti del vertice del nostro movimento, reintroducendo una figura fondamentale nel confronto tra arbitri e club di A e B".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:24
MCH VISITE MEDICHE ATHEKAME 14/8 MCH

Milan, è arrivato Athekame

03:01
Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

01:20
MCH PRESENTAZIONE MASTRANTUONO REAL MADRID 14/8 MCH

Un nuovo fenomeno per il Real: la presentazione di Mastantuono

02:55
Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

00:40
VISITE MEDICHE MATIJA FRIGAN PARMA 14/8 MCH

Parma, visite mediche per Matija Frignan

03:03
Vieira: "Fiducia e ambizione"

Vieira: "Fiducia e ambizione"

01:23
13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

01:35
Atalanta a porte aperte

Atalanta a porte aperte

01:36
Grosso: "Vogliamo partire forte"

Grosso: "Vogliamo partire forte"

01:44
Da Seattle a Monza

Da Seattle a Monza

01:47
Ritorna la Coppa Italia

Ritorna la Coppa Italia

02:05
Conte non si ferma

Conte non si ferma

00:30
De Winter a Milan Tv

De Winter a Milan Tv

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

01:51
Da Zenga a Di Maria

Da Zenga a Di Maria

00:24
MCH VISITE MEDICHE ATHEKAME 14/8 MCH

Milan, è arrivato Athekame

I più visti di Calcio

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:54
Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B
19:32
Italia U17, Azzurri travolgono Albania 6-0 in amichevole
18:31
Torino: Ismajli ko un mese, salta la prima con l'Inter
18:28
Si rivede Thiago Motta: prende residenza in un piccolo borgo del Lazio
17:45
Napoli, sfida all'Olympiacos a Castel di Sangro: le formazioni ufficiali