Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa Italia, Fabregas: "Como vuol andare più avanti possibile"

14 Ago 2025 - 21:26

"Inizia la stagione, siamo molto carichi perché i ragazzi hanno lavorato bene in ritiro. Con la squadra che abbiamo, l'obiettivo è andare il più avanti possibile": così tecnico del Como, Cesc Fabregas, all'antivigilia della sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol che darà il via al 2025/2026 dei lariani. "Noi abbiamo la nostra idea di calcio, ma tutti i giocatori devono fare tutti i ruoli possibili perché adesso nel calcio non c'è solo una formazione, dipende dalla fase di gioco. Contro il Barcellona, al di là del risultato, era un test importante per la nostra mentalità" aggiunge. Mancano due settimane alla chiusura di un mercato dove il Como è stato grande protagonista: "Alvaro Morata è un ragazzo incredibile e con un grande cuore, porterà tanto ai ragazzi. Arriverà un portiere, questo è sicuro: c'è una lista, stiamo valutando. Patrick Cutrone? Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua, andrà via. Ivan Azòn lo volevo tenere, ma questa mattina è andato a Ispwich per vedere di chiudere la trattativa per il suo prestito. Ma è stata una scelta sua". "Mancano due settimane, vediamo chi vuole restare e chi no. A Como - conclude - si sta creando una squadra e una cultura, c'è un percorso di 4-5 anni per fare lo step e noi siamo solo al primo anno e mezzo. Vogliamo migliorare quanto fatto la scorsa stagione, ma il messaggio non cambia: vogliamo continuare a crescere".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

01:55
HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

00:35
MCH MULLER PRESENTATO A VANCOUVER MCH

Scatta l'avventura americana di Muller: l'ex Bayern presentato a"Vancouver

03:01
Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

Di Francesco: "Questa squadra mi emoziona"

01:20
MCH PRESENTAZIONE MASTRANTUONO REAL MADRID 14/8 MCH

Un nuovo fenomeno per il Real: la presentazione di Mastantuono

02:55
Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

Pisacane: "Vedo voglia di crescere"

00:40
VISITE MEDICHE MATIJA FRIGAN PARMA 14/8 MCH

Parma, visite mediche per Matija Frignan

03:03
Vieira: "Fiducia e ambizione"

Vieira: "Fiducia e ambizione"

01:23
13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

01:35
Atalanta a porte aperte

Atalanta a porte aperte

01:36
Grosso: "Vogliamo partire forte"

Grosso: "Vogliamo partire forte"

01:44
Da Seattle a Monza

Da Seattle a Monza

01:47
Ritorna la Coppa Italia

Ritorna la Coppa Italia

02:05
Conte non si ferma

Conte non si ferma

00:30
De Winter a Milan Tv

De Winter a Milan Tv

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

I più visti di Calcio

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:19
Ten Hag come Mourinho: "Non sono Harry Potter"
21:49
Napoli, Politano: "Bilancio positivo, Conte sta cercando altre soluzioni"
21:30
Conference League, la Fiorentina sfiderà il Polissya ai play-off
21:26
Coppa Italia, Fabregas: "Como vuol andare più avanti possibile"
20:54
Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B