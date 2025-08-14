Coppa Italia, Fabregas: "Como vuol andare più avanti possibile"

"Inizia la stagione, siamo molto carichi perché i ragazzi hanno lavorato bene in ritiro. Con la squadra che abbiamo, l'obiettivo è andare il più avanti possibile": così tecnico del Como, Cesc Fabregas, all'antivigilia della sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol che darà il via al 2025/2026 dei lariani. "Noi abbiamo la nostra idea di calcio, ma tutti i giocatori devono fare tutti i ruoli possibili perché adesso nel calcio non c'è solo una formazione, dipende dalla fase di gioco. Contro il Barcellona, al di là del risultato, era un test importante per la nostra mentalità" aggiunge. Mancano due settimane alla chiusura di un mercato dove il Como è stato grande protagonista: "Alvaro Morata è un ragazzo incredibile e con un grande cuore, porterà tanto ai ragazzi. Arriverà un portiere, questo è sicuro: c'è una lista, stiamo valutando. Patrick Cutrone? Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua, andrà via. Ivan Azòn lo volevo tenere, ma questa mattina è andato a Ispwich per vedere di chiudere la trattativa per il suo prestito. Ma è stata una scelta sua". "Mancano due settimane, vediamo chi vuole restare e chi no. A Como - conclude - si sta creando una squadra e una cultura, c'è un percorso di 4-5 anni per fare lo step e noi siamo solo al primo anno e mezzo. Vogliamo migliorare quanto fatto la scorsa stagione, ma il messaggio non cambia: vogliamo continuare a crescere".