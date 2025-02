Italia U16, Azzurrini sconfitti 2-1 in rimonta dal Belgio in amichevole

Dopo il successo di misura (1-0) ottenuto tre giorni fa, la Nazionale Under 16 si arrende per 2-1 ai pari età del Belgio nella seconda e ultima amichevole in programma al Proximus Basecamp di Tubize. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 26' con l'attaccante del Pescara, Antonio Arena, prima che i padroni di casa pareggino al 45' con il rigore trasformato dal fantasista del Genk, Jelle Driessen. Al 78', la formazione di David Penneman completa il sorpasso grazie al centrocampista dell'Antwerp, Xander Dierckx. "Abbiamo disputato un buon primo tempo - sottolinea il tecnico Marco Scarpa - contro una squadra tecnica e veloce. A differenza della prima amichevole, loro sono riusciti a rientrare in partita grazie a un calcio di rigore. Nella ripresa siamo stati puniti in modo un po' ingenuo nei minuti finali, ma, come dico sempre, queste partite servono per crescere e maturare. Complessivamente siamo soddisfatti, perché abbiamo potuto testare i ragazzi, specialmente quelli che si erano messi in evidenza al Torneo dei Gironi, i quali hanno dimostrato di poterci essere utili anche in futuro".