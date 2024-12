"Mi sembra che la squadra sia sulla strada giusta, si sono viste cose importanti che ci fanno ben sperare. Adesso dobbiamo mantenere questo livello e migliorare qualcosa dal punto di vista fisico". Lo ha detto Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport riguardo alla Nazionale. Poi sull'attacco: "Abbiamo due attaccanti fortissimi in grande crescita come Retegui e Kean. Su Moise possiamo contare, ha fatto passi in avanti".