L'Italia U19 batte la Serbia nell'esordio europeo con le reti di Liberali e Iddrissou

Successo al debutto all'Europeo U19 per gli Azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 a Caernarfon, in Galles, e si prendono i primi tre punti nel girone. Pronti-via e l'uomo mercato Liberali si procura il rigore del vantaggio, trasformato al minuto 11. Italia in controllo con qualche difficoltà sulle iniziative di Ciric e le situazioni da palla inattiva, ma nella ripresa pungono Mosconi e Coletta (traversa) prima del definitivo 2-0 dell'interista Iddrissou in ripartenza al 76'. La traversa ferma anche Novicic nel finale.