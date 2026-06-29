Tutti vogliono Mattia Liberali: la Juventus sfida il Como per il gioiello da 6 milioni

I giornali sportivi: lunedì 29 giugno 2026
© Rassegna Stampa
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Il futuro di Mattia Liberali sarà in Serie A. Dopo un'annata da protagonista in Serie B con la maglia del Catanzaro sotto la guida di Alberto Aquilani, il fantasista brianzolo classe 2007 è diventato uno dei profili più desiderati del calciomercato anche per la sua situazione contrattuale: nell'accordo col club calabrese è presente una clausola rescissoria da 6 milioni di euro da dividere a metà con il Milan, club in cui il ragazzo è cresciuto e che vanta il 50% sulla futura rivendita.
La novità delle ultime ore è che anche la Juventus si è inserita nella corsa al giocatore. Giovanni Carnevali aveva seguito Liberali già ai tempi del Sassuolo e non è esclusa proprio una sinergia tra club: i bianconeri potrebbero rilevare il cartellino per poi girarlo in prestito proprio ai neroverdi. La Juve dovrà però fare i conti con il Como. Nonostante il maxi-investimento per trattenere Nico Paz, il club lariano non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Liberali.
Dietro Juventus e Como si muove una folta schiera di pretendenti pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Il Sassuolo spinge forte facendo leva sulla presenza in panchina di Alberto Aquilani, l'allenatore che lo ha appena valorizzato in Calabria. Occhio anche al Torino, dove Liberali ritroverebbe Ignazio Abate, il tecnico che lo aveva guidato nella Primavera del Milan. Nelle ultime ore si sono registrati anche i sondaggi esplorativi del Bologna e soprattutto della Fiorentina, rimaste affascinate dalla rapidità e dalla visione di gioco del ragazzo.
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