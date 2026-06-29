Tutti vogliono Mattia Liberali: la Juventus sfida il Como per il gioiello da 6 milioni

Dietro Juventus e Como si muove una folta schiera di pretendenti pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Il Sassuolo spinge forte facendo leva sulla presenza in panchina di Alberto Aquilani, l'allenatore che lo ha appena valorizzato in Calabria. Occhio anche al Torino, dove Liberali ritroverebbe Ignazio Abate, il tecnico che lo aveva guidato nella Primavera del Milan. Nelle ultime ore si sono registrati anche i sondaggi esplorativi del Bologna e soprattutto della Fiorentina, rimaste affascinate dalla rapidità e dalla visione di gioco del ragazzo.