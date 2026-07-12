Venezia, ufficiale il rinnovo di Stroppa fino al 2029

Il comunicato del club: "Il Venezia FC comunica di aver prolungato il contratto di Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con rinnovo automatico di un'ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Arrivato in laguna nell'estate del 2025, Giovanni Stroppa ha guidato il Venezia FC alla conquista del primo posto in Serie B e la conseguente promozione in Serie A. Sotto la sua guida, la squadra ha saputo distinguersi per identità di gioco, continuità di rendimento e spirito di gruppo, riportando il Club nella massima serie italiana. Il prolungamento del rapporto con mister Stroppa conferma la continuità del percorso avviato, consolidando le basi del progetto sportivo del Club dopo il ritorno in Serie A".