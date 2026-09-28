Italia: Pio e Sebastiano Esposito insieme in campo 26 anni dopo gli Inzaghi

I fratelli Pio e Sebastiano Esposito insieme nella formazione titolare dell'Italia nella gara contro la Turchia nella seconda giornata di Nations league fa cadere un record che durava da 26 anni: era il 15 novembre 2000, in occasione nell'amichevole contro l'Inghilterra al Delle Alpi di Torino vinta 1-0 grazie al gol di Gattuso che due fratelli non si ritrovavano contemporaneamente in campo: Simone Inzaghi subentra al 61', mentre Filippo Inzaghi viene sostituito al 72'. Undici minuti insieme, gli ultimi disputati da due fratelli nella stessa partita della Nazionale. L'interista Pio, classe 2005, e Sebastiano, classe 2002, fresco attaccante del Sassuolo, sono arrivati a Coverciano dopo aver già condiviso una convocazione nell'Under 21, nel 2025. Due fratelli insieme dal 1' non succedeva addirittura da 111 anni: gli ultimi furono Aldo e Luigi Cevenini il 31 gennaio 1915 contro la Svizzera.