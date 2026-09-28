Accuse sugli arbitri: il Barcellona porta Perez in tribunale per diffamazione

28 Set 2026 - 20:25
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Arriva in tribunale la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club blaugrana sono convocati a un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dai blaugrana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali, rilasciate lo scorso maggio. "Sono qui da non so quanto e ho vinto solo sette Champions e sette campionati, che avrebbero potuto essere il doppio perché me ne hanno rubati 7", aveva detto Perez riferendosi alle indagini sul caso Negreira, definito un caso di "corruzione sistemica, il più grande scandalo della storia". I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti, che si dice ammontino a 7 milioni di euro, versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi; inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre: il Barcellona esige un dietrofront da parte di Perez: in caso contrario via alla denuncia penale.

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