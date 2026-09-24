La serie C non si ferma, unica in campo nei prossimi due weekend

La Serie C sarà l'unico campionato professionistico di calcio a non fermarsi nei prossimi due fine settimana (26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre), quando sono in programma la settima e l'ottava giornata del torneo: si giocherà di sabato e di domenica. Oltre 50 partite saranno protagoniste dal nord al sud dell'Italia. Nelle prime sei giornate in Serie C sono stati messi a segno 463 gol, una media superiore alle 2,5 reti a partita, oltre un quarto firmati da calciatori sotto i 23 anni. La pausa per le nazionali - che potrebbe sancire l'esordio in maglia azzurra dei due ex della Serie C Zoma e Doumbia (Albinoleffe) - sarà l'occasione per apprezzare il talento dei calciatori del futuro. In questo primo scorcio di stagione sono già otto i giocatori passati dalla Serie C che hanno debuttato in Serie A: da Dagasso a Calò, passando per Hasa, Bracaglia, Calvani e Cinquegrano, fino a Puzcka e Palmisani.