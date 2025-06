Italia Femminile, infortunio per Soffia: salta l'Europeo

Angelica Soffia non farà parte della spedizione dell'Italia Femminile per gli Europei in Svizzera a causa di un infortunio che la terrà lontana dai campi per diverse settimane. Ad annunciarlo è stata la stessa giocatrice del Milan tramite un post sui social: "Purtroppo la mia stagione deve finire in anticipo... Un infortunio mi costringe a fermarmi per le prossime settimane e a rinunciare alla possibilità di partecipare a questo europeo. Grazie a tutte/i voi che avete ritagliato un momento della vostra giornata per starmi vicino... A voi che sapete, dico solo che sognerò da qui con voi".