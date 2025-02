Italia donne, il ct Soncin: "Col Galles la vittoria che volevamo"

"La vittoria era quel che volevamo e non era scontata, perché il livello della competizione è molto alto. Di certo potevamo essere più precisi in fase conclusiva ma sono molto soddisfatto dell'atteggiamento". Lo ha detto il ct dell'Italia femminile, Andrea Soncin, dopo la vittoria per 1-0 sul Galles nel primo incontro della Nations League. "Mi è piaciuto l'approccio delle ragazze che hanno iniziato la partita, ma anche chi è entrata ha dato tanto e questo dimostra che il gruppo è solido e veramente unito", ha proseguito il tecnico azzurro, che guarda già alla prossima partita contro la Danimarca, battuta 2-1 dalla Svezia, nell'altra partita del gruppo A4.