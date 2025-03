"Siamo dispiaciuti, ci portiamo a casa una grande prestazione, abbiamo creato tante opportunità. Da domani lavoreremo di più per migliorare per fare meglio a Dortmund". Così Gigio Donnarumma dopo la sconfitta dell'Italia a San Siro contro la Germania. "Dispiace per i due gol, potevamo evitarli. La squadra l'ho vista viva a reagire bene. San Siro? Venire qui è sempre speciale, è uno stadio unico e questo me lo porterò sempre con me".