"Dispiace perché la squadra ha fatto un'ottima partita. Queste partite si giocano sui dettagli e in questo loro sono stati più bravi. Andremo là per cercare di vincerla". Giovanni Di Lorenzo commenta così a Rai Sport la sconfitta dell'Italia a San Siro contro la Germania. "Nel primo tempo abbiamo difeso bene, nell'episodio del gol abbiamo perso l'avversario - ha aggiunto - Il bicchiere però è mezzo pieno, la squadra c'è e siamo fiduciosi per il ritorno".