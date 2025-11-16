Atletico Madrid: Oblak infortunato, si scalda Musso

La sosta nazionali tradisce anche l'Atletico Madrid, che potrebbe perdere il suo portiere Oblak dopo alcuni fastidi fisici accusati nel corso del match perso contro il Kosovo. Anche l'allenatore della Slovenia Kek, al termine della partita, ha ammesso che l'estremo difensore ha sentito i dolori aumentare nel corso della partita e che non sarà disponibile per l'ultimo impegno del girone di qualificazione contro la Svezia. Oblak spera di recuperare per la fine della sosta, ma intanto in casa Atletico Madrid di scalda il secondo portiere Musso, che con gli spagnoli ha collezionato solo qualche minuto in Coppa del Re. Un'occasione che potrebbe rivelarsi importante per poter mostrare, finalmente, le sue qualità anche in Liga.