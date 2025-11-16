Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Albertini: "Inter e Milan lotteranno per lo scudetto. Juve e Roma più indietro"

16 Nov 2025 - 20:22

Demetrio Albertini, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, si è espresso così sul derby della Madonnina in programma domenica prossima: "Non c'è una favorita perché il derby è una partita che sfugge sempre a ogni pronostico. Ha un fascino unico". Sempre su Inter e Milan, Albertini ha poi aggiunto: "A prescindere da come finirà domenica, entrambe le squadre rimarranno in lotta per lo scudetto fino alla fine del campionato, e con loro ci sarà il Napoli di Conte. Juventus e Roma sono più indietro".

Ultimi video

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:10
Juve in ansia per Dusan

Juve in ansia per Dusan

01:24
Mondiale, la situazione

Mondiale, la situazione

02:05
Stasera Italia-Norvegia

Stasera Italia-Norvegia

01:23
La vigilia della Norvegia

La vigilia della Norvegia

01:29
Italia, parla Dimarco

Italia, parla Dimarco

00:49
MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

01:07
MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:04
Mondiali: Italia, con la Norvegia record d'incassi a San Siro
21:30
Atletico Madrid: Oblak infortunato, si scalda Musso
20:22
Albertini: "Inter e Milan lotteranno per lo scudetto. Juve e Roma più indietro"
19:41
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2
19:07
Bologna, è emergenza infortuni dopo lo stop di Holm