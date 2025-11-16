Albertini: "Inter e Milan lotteranno per lo scudetto. Juve e Roma più indietro"

Demetrio Albertini, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, si è espresso così sul derby della Madonnina in programma domenica prossima: "Non c'è una favorita perché il derby è una partita che sfugge sempre a ogni pronostico. Ha un fascino unico". Sempre su Inter e Milan, Albertini ha poi aggiunto: "A prescindere da come finirà domenica, entrambe le squadre rimarranno in lotta per lo scudetto fino alla fine del campionato, e con loro ci sarà il Napoli di Conte. Juventus e Roma sono più indietro".