Bologna, è emergenza infortuni dopo lo stop di Holm

La sosta nazionali non aiuterà il Bologna a svuotare l'infermeria: in questi giorni, al contrario, il numero degli infortunati in casa rossoblu è aumentato e Italiano avrà poche opzioni al rientro dalla sosta. L'ultimo stop in ordine temporale è quello di Emil Holm, uscito nel match contro la Svizzera per un fastidio accusato all'altezza dell'inguine. L'infortunio del terzino svedese si aggiunge a quelli di Freuler, Skorupski, Rowe e Cambiaghi (anche lui infortunatosi in ritiro con la nazionale).