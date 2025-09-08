Italia, Cambiaso: "Troppo fragili"

"E' stata una partita stranissima, forse la più strana che abbia giocato. L'abbiamo portata a casa, e andiamo avanti. Abbiamo preso troppi gol, la sensazione è che eravamo un po' troppo fragili, ogni volta che venivano giù c'era la sensazione di pericolo. L'importante era portarla a casa, ce l'abbiamo fatta e va bene così". Lo ha detto Andrea Cambiaso, esterno della nazionale, ai microfoni di Rai Sport dopo il successo rocambolesco ottenuto dagli azzurri contro Israele (5-4) a Debrecen nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026. "Il primo posto? Noi ci proveremo, adesso avremo di nuovo queste due partite con Israele ed Estonia - ha proseguito - Cercheremo di vincerle facendo più gol possibili, Gattuso ci trasferisce energia e senso di appartenenza, dovremo cercare di migliorare e portare a casa le partite".