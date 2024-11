ITALIA, BUONGIORNO: "DURA MARCARE LUKAKU MA TUTTI HANNO DATO UNA MANO"

"Siamo contenti per non aver preso gol, ma è dipeso dalla squadra e dall'unione che abbiamo avuto. Abbiamo saputo soffrire riuscendo così a vincere". Così Alessandro Buongiorno commenta ai microfoni della Rai la vittoria contro il Belgio in Nations League. "Siamo un grande gruppo, che ha spirito e che sa stare uniti tutti insieme senza mollare un centimetro. Dobbiamo continuare così senza mollare. Marcare Lukaku è sempre difficile ma ci siamo aiutati tanto fra di noi, anche gli attaccanti hanno dato una grossa mano per la fase difensiva".