Italia, Baldini: "Con Mancini grande collaborazione. I nostri giovani meritano, serve investire"

"Con Mancini c'è collaborazione, per queste due partite mi hanno lasciato i giocatori più importanti. C'è poi Claudio Ranieri, una persona di grande esperienza, che tira le fila". Lo ha detto il ct della Nazionale Under 21 Silvio Baldini in collegamento con Sky Sport, a proposito della crescita dei giovani italiani nei vari campionati e al rapporto con il Ct della nazionale maggiore e il direttore tecnico azzurro. "L'altro giorno Mancini è stato con noi a Pescara ed è stato bravissimo nel dire delle cose che hanno stimolato i giocatori e me in primis per affrontare una partita importante come quella con la Polonia. Ranieri un personaggio chiave, in sintonia con Mancini", ha aggiunto. "Con lo spirito che c'è nella nazionale maggiore, penso che questi giovani avranno la possibilità di esprimersi, Mancini lancia i giovani. Per me 11 o 12 sono pronti".