Italia, 120 milioni di motivi per crederci: la rosa della Bosnia costa come Bastoni-Dimarco

29 Mar 2026 - 19:27
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L’ultimo ostacolo verso i Mondiali per l’Italia si chiama Bosnia, una nazionale orgogliosa e rappresentativa di un popolo ricco di storia, ma una squadra sulla carta nettamente inferiore agli Azzurri, come dimostra anche il valore dei cartellini dei giocatori che compongono le due rose. L’intera squadra bosniaca infatti, composta di 24 giocatori, vale 120 milioni di euro, ovvero il valore Transfermarkt attribuito ai cartellini di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che in due costano esattamente come tutta la selezione allenata dal ct Sergej Barbarez (70 più 50).

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