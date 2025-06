Iran, Manicone: "Sono tornato a casa prima delle bombe, Taremi sta bene"

"Taremi sta bene. Io sono riuscito a tornare a casa un giorno prima delle bombe. Sto bene, sento quotidianamente gli amici dello staff tecnico, massaggiatori e magazzinieri, che sono là. Un grande pensiero è rivolto a loro". Parole di Antonio Manicone, ex giocatore dell'Inter e attuale vice ct dell'Iran, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Prima di venire via, non c'era alcun sentore che potesse avvenire una cosa del genere - prosegue Manicone - Vedere una situazione così mi rattrista molto, spero che nel breve termine tutte le parti si accordino per un cessate il fuoco. Quando sento gli amici dello staff, provo a parlare di calcio con loro, di organizzazione di amichevoli o stage. Vogliamo pensare che questa situazione possa risolversi in tempi brevi. Il calcio è un veicolo che unisce i popoli e la gente. È bello far parte del mondo del calcio perché vedi mondi nuovi e devi cercare di parlare di cose positive come il calcio giocato. Anche in Iran la Fifa sta facendo tanto per cercare di portare il calcio a livello europeo", ha dichiarato l'ex Inter.