Intercontinentale: 6-5 ad Al Ahly dopo i rigori, Pachuca in finale col Real

Saranno i messicani del Pachuca, campioni della zona Concacaf, a sfidare il Real Madrid nella finale della Coppa Intercontinentale (competizione riesumata quest'anno dalla Fifa) in programma mercoledì prossimo a Doha. Il Pachuca nella sfida decisiva per assegnare il ruolo di 'challenger' del vincitore della Champions League ha battuto gli egiziani dell'Al Ahly per 6-5 dopo i rigori (i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sullo 0-0). Ma la 'lotteria' dei tiri dal dischetto ha avuto un esito particolare, e decisamente emozionante. Infatti dopo i tre primi penalty a testa l'Al Ahly era in vantaggio per 3-1, e per i campioni d'Africa sembrava fatta. Invece Kahraba si facva parare il suo tiro dal portiere dei messicani Moreno, mentre Kamal calciava fuori. Il Pachuca andava a segno sia con Idrissi che con Deossa, così finiva in parità, 3-3, anche la serie dei 5 tiri dal dischetto. Così si andava avanti a oltranza, finché Gil segnava per il Pachuca e Fattah colpiva la traversa, facendo sfumare il sogno dell'Al Ahly.