Zanetti, Vieri e il sergente Cuper: "Ci faceva vomitare e Recoba..."

I RICORDI

Christian Vieri nelle sue dirette su Instagram continua a regalare aneddoti e curiosità dei suoi anni passati da calciatore. Con Zanetti ha ricordato l'esperienza all'Inter con Cuper, soprattutto gli allenamenti: "Ci sfondava proprio, Recoba era sparito. Ronaldo buttato per terra. La gente vomitava a fine allenamento”. E l'ex capitano ha rilanciato: "Ti ricordi il secondo giorno? 8 volte i 1000 metri ma sul campo. 80 volte avanti e indietro".

Il racconto continua: "Ci fece fare 80 volte avanti e indietro per il campo: Ronaldo cadde a terra, Recoba era sparito. Ogni tanto si nascondeva nei cespugli o rimaneva in camera a giocare alla PlayStation. Facevamo sempre mille giri, ma poi stavamo bene. Ci faceva fare il culo tutti i giorni. Dobbiamo dire che eravamo un gruppo in salute e in forma”.