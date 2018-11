Wanda Nara punge CR7: "Vorrei vederlo in panchina mentre la sua squadra segna 5 gol"

06/11/2018

Dagli studi di Tiki Taka, Wanda Nara ha preso le difese di Mauro Icardi, pungendo CR7. "Mauro non ha giocato tre partite, ha fatto sei gol ed è lì lì con Cristiano Ronaldo", ha tuonato la moglie del capitano nerazzurro, riferendosi alla vittoria dell'Inter contro il Genoa con Maurito in panchina. "Vorrei vederlo Ronaldo nella Juve a star seduto tranquillo in panchina mentre la sua squadra segna 5 gol e lui potrebbe farne tre", ha aggiunto.