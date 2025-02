Inter, Inzaghi: "Thuram più no che sì. Sfida alla Juve in un momento delicato"

La sfida contro la Juventus non è mai una partita come le altre per l'Inter e Simone Inzaghi sa che ottenere un successo in trasferta nel Derby d'Italia darebbe ulteriore slancio nella lotta scudetto. Il tecnico nerazzurro ha avuto una settimana completa per preparare la sfida: "Abbiamo avuto tempo di lavorare bene, mi auguro di trovare un'Inter brillante in campo e di avere dubbi di formazione". Uno è quello che riguarda Thuram: "Al momento è più no che sì, sente ancora dolore alla caviglia ma valuteremo dopo la rifinitura. Contro la Juventus è una sfida importante e da non sbagliare".