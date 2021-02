Ufficiale, Suning chiude con il calcio in Cina: Jiangsu addio. l'Inter trema

Una nota stampa nella notte italiana per dire addio al calcio in Cina. Così Suning fa tremare anche l'Inter e il progetto nerazzurro. Infatti, il Jiangsu, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagione, non sarà gestito più dal gruppo guidato da Zhang Jindong. “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività: da ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata. Ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo”, si legge in un comunicato pubblicata su Weibo. Non si chiude solo il calcio maschile, ma viene dismesso anche quello femminile.

