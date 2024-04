Thohir-Moratti di nuovo insieme in nome dell'Inter: "Sempre un piacere" 

© instagram

Massimo Moratti ed Erik Thohir ancora insieme...in nome dell'Inter. L'imprenditore indonesiano, attuale ministro del governo del proprio paese, ha postato sui social una foto che lo ritrae con lo storico presidente nerazzurro, amatissimo dai supporter della Benenamata. Thohir, che proprio da Moratti ha acquistato il club mettendosi così alla guida dei prossimi Campioni d'Italia nel 2013 per circa tre anni (ha lasciato a Zhang nel 2016), non perde di vista il 78 presidente della Saras: tra i temi dell'incontro il momento nerazzurro ma non solo.