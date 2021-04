Super League, l'Inter è la prima italiana a rinunciare al progetto

IL COMUNICATO

La società nerazzurra ha ufficializzato la scelta: "Il nostro interesse è migliorare competizioni e quadro economico"

La Super League ha perso anche la prima società italiana dopo le sei inglesi tra le 12 fondatrici del progetto. Con un comunicato stampa, l'Inter ha ufficializzato di non far più parte del progetto: "Il calcio deve avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni e il proprio quadro finanziario. Lavoreremo insieme alle istituzioni per questi aspetti". La società nerazzurra, con Juventus e Milan, era una delle tre italiane coinvolte.

IL COMUNICATO

"FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. L'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo".