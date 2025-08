Amichevoli: il Napoli fatica ancora, solo pari con la Casertana

Ancora un mezzo passo falso per il Napoli di Antonio Conte in precampionato, dopo il ko di ieri contro i francesi del Brest questa mattina gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 contro la Casertana, compagine di Serie C. In un Patini di Castel di Sangro pieno di tifosi arrivati per vedere all'opera i loro beniamini, i campioni d'Italia hanno denotato ancora una condizione precaria dovuta ai pesanti carichi di lavoro imposti da Conte in questa fase. Il tecnico azzurro ha schierato una formazione composta in larga parte da giocatori che non sono scesi in campo ieri, a partire da Lukaku. A passare in vantaggio, però, è stata la Casertana con Vano dopo 35'. Il pareggio azzurro arriva prima dell'intervallo al 43' ad opera di Politano. In quattro amichevoli, il Napoli ha ottenuto fin qui una sola vittoria con due sconfitte e un pareggio.