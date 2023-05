Inter, Steven Zhang: "Lukaku me l'aveva detto a inizio stagione: credevo scherzasse"

parla il presidente

Il presidente nerazzurro a Mediaset: "Real o Manchester City? Entrambe forti, chiunque troveremo lotteremo"

Steven Zhang molto soddisfatto dopo la conquista della finale di Champions League: "Ogni stagione è speciale, ma se all'inizio di questa mi avessero detto che saremmo arrivati in finale di Champions avrei fatto fatica a crederci. A inizio stagione me l'aveva detto Lukaku, io credevo scherzasse ma, partita dopo partita, abbiamo iniziato a crederci". Il presidente dell'Inter, parlando a Mediaset, ora punta ad alzare la Coppa: "Questa società ha una tradizione vincente, quando abbiamo comprato il club sette anni fa sapevamo che importanza avesse. Il progetto è sempre quello di lottare per vincere. Chi in finale? Real Madrid e Manchester City sono forti in egual modo: dovremo impegnarci e lottare a testa basse, chiunque incontreremo".

Infine Zhang fa i complimenti a Simone Inzaghi: "Ogni stagione ha la sua storia, è difficile che non ci siano su e giù ma la cosa importante è che la squadra sappia riprendere la rotta giusta come è avvenuto. C'è mentalità vincente".

STEVEN ZHANG: "INZAGHI ALL'INTER TANTI ANNI" Steven Zhang ha anche parlato a Sky, soffermandosi sulla posizione del tecnico nerazzurro: "Sarà l'allenatore dell'Inter per tante stagioni. Il mister è speciale, riesce a mantenere la calma in ogni tipo contesto, che si vinca o che si perda, ed è una qualità particolare. E poi è l'unico che non mi ha mai chiesto giocatori".

JAVIER ZANETTI: "VORREI EVITARE IL REAL" "È una grande emozione, questo gruppo meritava di giocare un'altra finale di Champions. Aspettiamo domani per capire chi affronteremo, abbiamo fatto un lavoro importante. Chi tifi? Vorrei evitare il Real Madrid perché questa competizione sembra fatta per il Real Madrid. A questo punto, la cosa più importante è che siamo arrivati in finale. È stato un percorso lungo e difficile, un derby in semifinale non è semplice. Mi ricordo quello che ho perso da calciatore". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, intervistato da Sky dopo l'approdo alla finale di Champions League dei nerazzurri.

"Sono felicissimo per Lautaro, sta facendo un percorso straordinario. Ce lo teniamo stretto, è un punto di riferimento per noi. Per adesso ce lo teniamo stretto, godiamocelo. Lui è contento qui, ha trovato la sua casa, la sua famiglia, sono contenti di essere all'Inter e spero che lo possa essere più a lungo possibile. Quel girone era difficile, complimenti alla squadra e all'allenatore, nei momenti di difficoltà ha saputo reagire, all'allenatore che ha parlato poco e ha saputo reagire in campo".

