Spalletti dimesso: "Abbiamo in mano il destino, ma chi c'è dimostri di essere da Inter"

19/05/2019

E adesso servono assolutamente tre punti per essere certi di non compromettere tutto, per non buttare via un'intera annata e ipotecare pesantemente il prossimo futuro. Per andare in Champions sarà decisiva la sfida con l'Empoli che lotta per la salvezza e che farà visita a San Siro con il coltello tra i denti: l'Inter è padrona del proprio destino, è vero, ma l'Inter vista contro il Napoli non può lasciare minimamente tranquilli i tifosi nerazzurri. Un ko pesantissimo quello del San Paolo, non solo nei numeri. Male, tutti male i nerazzurri: tecnicamente, fisicamente, moralmente persino. Surclassatti in tutte le zone di campo dagli avversari: "Dopo il loro primo gol tutto è andato peggio" ha esordito Spalletti nel post partita. "Qui si può perdere ma non così. Però siamo ancora padroni del nostro destino, con l'Empoli chi c'è dimostri dia avere la personalità di giocarsi una finale, di essere giocatori di una squadra che vuole tornare in Champions. Manteniamo calma e lucidità adesso, questo è l'importante".