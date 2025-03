Sovraccarico muscolare al flessore: Lautaro verso il forfait contro l'Uruguay

Il problema di Lautaro non sembra dunque grave, ma consiglia grande attenzione e sarà valutato di giorno in giorno per cercare di evitare che una situazione attualmente gestibile possa peggiorare. Per restare agli impegni dell'Inter, al momento il sovraccarico del capitano nerazzurro non sembrerebbe mettere in dubbio la sua presenza contro l'Udinese alla ripresa del campionato.