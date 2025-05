Inter: ripresa degli allenamenti ad Appiano, a parte Lautaro e Pavard

L'Inter è tornata ad allenarsi dopo l'incredibile vittoria di martedì sera contro il Barcellona che la porterà a giocarsi la finale di Champions il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg. I giocatori che sono scesi in campo hanno fatto lavoro di scarico. Lavoro a parte per Lautaro Martinez, che è sceso in campo contro i blaugrana segnando il gol dell'1-0 stringendo i denti nonostante il risentimento ai flessori della coscia sinistra rimediato nella sfida di andata al Montjuic. Personalizzato anche per Pavard, costretto per infortunio a saltare la doppia sfida.