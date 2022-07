Inter, la Curva Nord sotto la sede nerazzurra: "Skriniar non si tocca!". Ma nessuna certezza sul suo futuro

© sportmediaset

"Patti chiari, amicizia lunga... Skriniar non si tocca!". Recita così lo striscione comparso sotto la sede dell'Inter firmato "CN69", la Curva interista. Dopo aver visto sfumare l'acquisto di Bremer, i tifosi nerazzurri vogliono che il difensore slovacco non parta, lasciando un vuoto nel reparto difensivo di Simone Inzaghi. Il giocatore è nel mirino Paris Saint Germain, che non è mai arrivato a soddisfare la richiesta di 70 milioni dell'Inter e ora un rilancio del club parigino appare lontano. Skriniar ora potrebbe restare in nerazzurro ma non esiste alcuna certezza sul futuro del giocatore. Concetto che gli stessi dirigenti nerazzurri avrebbero espresso in un confronto avvenuto con alcuni esponenti della Curva, come riportato da Fcinter1908.