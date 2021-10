Serie A, Lazio-Inter 3-1: prima sconfitta in campionato per Inzaghi

LAZIO-INTER 3-1

Un rigore di Perisic sblocca il match, poi Immobile pareggia dal dischetto e il brasiliano segna tra le proteste con Dimarco a terra. Milinkovic chiude i conti di testa

Ritorno amaro a Roma per Simone Inzaghi nella prima da ex contro la Lazio. Nell'8.a giornata di Serie A l'Inter perde 3-1 contro i biancocelesti e incassa la prima sconfitta in campionato. All'Olimpico tante occasioni e polemiche. Perisic (12') sblocca il match dal dischetto, poi Immobile (64') pareggia ancora su rigore, Felipe Anderson (81') ribalta tutto segnando con Dimarco a terra e Milinkovic Savic (91') firma il tris. Nel finale espulso Luiz Felipe. Lazio-Inter: le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



















Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images













Ultime gallery Vedi tutte

LE PAGELLE

Perisic 6,5: danza tra le linee con qualità e quantità scardinando la difesa della Lazio con i suoi movimenti dietro a Dzeko. Freddo dal dischetto. Quando esce l'Inter è meno brillante

Barella 6,5: ringhia e macina km in mediana, poi si fa trovare sempre pronto ad andare a rimorchio in ripartenza. Tante buone giocate a destra in tandem con Darmian. Si procura il rigore che sblocca la gara, nella ripresa poi cala

Brozovic 7: detta i tempi della manovra con precisione, personalità e tanta qualità. Grande visione di gioco e piedi raffinati

Bastoni 5,5: dei tre dietro è quello meno preciso e da un suo tocco di mano arriva il rigore che innesca la rimonta della Lazio

Felipe Anderson 6,5: devastante quando l'Inter concede campo alla Lazio. Le azioni migliori dei biancocelesti arrivano dai suoi lampi e dalle sue accelerazioni. Segna la rete del 2-1 con Dimarco a terra, innescando la rissa nel finale e uscendo dal campo a testa bassa

Hysaj 5: dalla sua parte agiscono Barella e Darmian in tandem ed è dura respingere l'assalto. Sull'episodio del rigore si fa prendere dalla foga e sbaglia a intervenire

Immobile 6,5: per un'ora i compagni lo servono poco e fatica a trovare spazio per fare male, poi non trema dal dischetto, pareggia i conti e nel finale alza il ritmo e la qualità delle giocate



LAZIO-INTER 3-1

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj (21' st Lazzari); Milinkovic, Leiva (39' st Cataldi), Basic (21' st Luis Alberto); Felipe Anderson (39' st Akpa Akpro), Immobile, Pedro (30' st Zaccagni).

A disp.: Strakosha, Escalante, Luis Alberto, Vavro, Radu, Moro, Muriqi. All.: Sarri

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni (22' st Dumfries); Dimarco, Barella, Brozovic, Gagliardini (22' st Vecino), Darmian; Perisic (22' st Correa); Dzeko (30' st Martinez).

A disp.: Radu, Cordaz, Kolarov, Ranocchia, Calhanoglu, D'Ambrosio, Satriano. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Irrati

Marcatori: 12' rig. Perisic (I), 19' st rig. Immobile (L), 36' st Felipe Anderson (L), 46' st Milinkovic Savic (L)

Ammoniti: Basic, Milinkovic Savic, Felipe Anderson (L); Gagliardini, Bastoni, Martinez, Correa, Darmian (I)

Espulsi: 52' st Luiz Felipe (L) - per proteste

LE STATISTICHE

• Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol.

• Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio).

• La Lazio non perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte.

• Era da maggio 2013 che la Lazio non segnava almeno tre gol in un match di Serie A contro l’Inter.

• Ivan Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di rigore col sinistro in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

• Terzo rigore calciato e terzo gol per Ivan Perisic in Serie A (il precedente era datato aprile 2019 contro il Frosinone).

• Era dall'agosto 2018 contro il Torino che Ivan Perisic non trovava il gol nel primo quarto d'ora di gioco di un match di Serie A.

• Tra i sei giocatori che hanno segnato almeno 7 gol nei maggiori cinque campionati europei 2021/22, solo Haaland (6 gare) ha collezionato meno presenze di Immobile (7).

• Con il rigore odierno la Lazio é diventata in solitaria la formazione che ha ricevuto piú rigori nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) nei maggiori cinque campionati europei (32 a favore).

• Cinque gol per l'Inter nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato: nessuna formazione ha fatto meglio in questo parziale (5 anche in Verona). Nessuna squadra invece ne ha subiti piú della Lazio (4) nei primi 15 minuti.

• Solo il Napoli e la Lazio (4 ciascuna) hanno ricevuto piú rigori a favore dell'Inter (3) nel campionato in corso.

• Quarto gol di Felipe Anderson all'Inter: solo contro il Torino (5) ha messo a referto piú gol in Serie A.