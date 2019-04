Serie A, Inter-Juventus

27/04/2019

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Miranda, Dalbert, Borja Valero, Gagliardini, Joao Mario, Candreva, Keita, Martinez. All.: Spalletti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Ronaldo, Bernardeschi. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Rugani, Barzagli, De Sciglio, Nicolussi, Spinazzola, Kean, Pereira. All.: Allegri.

Arbitro: Banti

Marcatori: 7' Nainggolan

Ammoniti: Perisic (I); Cuadrado, Chiellini (J)

Espulsi: nessuno