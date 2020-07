Serie A: Inter-Fiorentina 0-0, Terracciano e i pali frenano Conte

INTER-FIORENTINA 0-0

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 35a giornata di Serie A, l'Inter non va oltre lo 0-0 a San Siro contro la Fiorentina, scivola al terzo posto e regala alla Juve il match-point scudetto domani sera a Udine. Grande protagonista della serata il portiere della Viola Terracciano, che para tutto e nega il gol a Lukaku (due volte), Barella e Sanchez. Nerazzurri sfortunati, visti i due legni colpiti dal belga e dal cileno. Toscani pericolosi in contropiede con Lirola. Infortunio al ginocchio per De Vrij. Inter, niente controsorpasso all'Atalanta Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Un bella dose di sfortuna, un portiere in serata di grazia e Conte è costretto ad alzare definitivamente bandiera bianca. Dopo il pareggio contro la Roma, il punticino racimolato contro la Fiorentina non permette il controsorpasso all'Atalanta e ora se la Juve vince a Udine manda i titoli di coda sul campionato e si mette in bacheca il 9° scudetto di fila. Per quanto visto in campo, soprattutto nel primo tempo, i nerazzurri avrebbero meritato i tre punti, ma probabilmente in serate così puoi giocare tutta la notte senza trovare la via del gol. Eroe di serata Terracciano, che compie un miracolo dietro l'altro e ha anche i legni dalla sua parte. Il vice Dragowski è insuperabile, ma gli attaccanti nerazzurri devono fare mea-culpa. Soprattutto Lukaku, a cui è mancato l'istinto-killer nel primo tempo: se il belga avesse segnato anche sola una delle occasioni avute, il risultato sarebbe stato diverso. Sottotono anche Sanchez (il palo unico acuto), segnali di crescita sul fronte Eriksen. Continua la crisi di Lautaro: il Toro, partito dalla panchina, non è riuscito ancora a incidere. Preoccupazione, invece, per le condizioni di De Vrij, sostituito dopo 23' per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

La Fiorentina da parte sua conferma il buon momento di forma. Il primo tempo non può essere piaciuto a Iachini, perché la sua squadra è stata troppo rinunciataria. Meglio nella ripresa, dopo gli ingressi di Lirola, Kouamé e Chiesa che hanno dato linfa. La Viola è stata pericolosissima in contropiede e nel finale ha sfiorato il colpaccio con Lirola, fermato da un grande Handanovic che ha evitato l'ennesima beffa casalinga post-lockdown.

LE PAGELLE

Eriksen 6,5 - Il danese dà segnali di risveglio e, soprattutto nel primo tempo, disegna calcio. Dai suoi piedi partono le giocate migliori, ma gli manca ancora il guizzo vincente

Lukaku 5,5 - L'impegno, come al solito non manca mai, ma questa sera difetta in precisione, un po' per sfortuna (vedasi palo di testa) e un po' per colpa sua.

Sanchez 5,5 - Uno degli uomini più in forma tra i nerazzurri, non riesce a ripetere le ultime buone prestazioni. Ha una sola ghiotta occasione, ma Terracciano e il palo gli negano la gioia del gol.

Terracciano 8 - Se la Fiorentina esce da San Siro senza aver subito gol il merito è del vice Dragowski, che para tutto il parabile e ha anche la Dea Bendata dalla sua in occasione dei legni di Lukaku e Sanchez

Pezzella 6,5 - Guida bene la difesa viola, puntuale di testa e nelle chiusure. Nel finale del primo tempo va anche vicino al gol di testa.

Cutrone 5 - Per lui, che ha il Milan nel cuore, è un vero derby ma non riesce mai a pungere. Iachini lo toglie dopo meno di un'ora di gioco.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 0-0

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6,5; D'Ambrosio 5,5 (25' st Bastoni 6), De Vrij 6 (23' Ranocchia 6), Godin 6; Candreva 6 (25' st Moses 5,5), Gagliardini 6 (31' st Brozovic 5,5), Barella 6,5, Young 5,5; Eriksen 6,5; Lukaku 5,5, Sanchez 5,5 (24' st Lautaro 5). A disp.: Padelli, Borja Valero, Esposito, Pirola, Agoumé, Biraghi, Skriniar. All.: Conte 6

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 8; Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Caceres 6; Venuti 5,5, Castrovilli 5,5, Badelj 5,5 (30' st Pulgar 6), Duncan 6 (13' st Ghezzal 5,5), Dalbert 6 (6' st Lirola 6); Cutrone 5 (13' st Kouame 6), Ribery 6 (30' st Chiesa 6). A disp.: Brancolini, Igor, Sottil, Ceccherini, Agudelo, Vlahovic, Terzic. All.: Iachini 6

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: -

Ammoniti: Ribery (F), Castrovilli (F), Barella (I), Caceres (F)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

L’Inter non pareggiava in casa un match di Serie A contro la Fiorentina da novembre 1996 (2-2 in quella occasione).

Secondo pareggio consecutivo dell’Inter in campionato: tanti quanti nelle precedenti 12 gare di Serie A.

Soltanto una volta in questa Serie A l’Inter aveva chiuso un match a reti inviolate: contro la Roma, lo scorso dicembre, anche in quel caso al Meazza.

Per la prima volta dalla ripresa del campionato dopo il lockdown, l’Inter è rimasta a secco di gol; nelle nove precedenti sfide, i nerazzurri avevano registrato una media di 2.8 reti a partita.

L’Inter non ha subito gol in due degli ultimi tre incontri di campionato: tanti clean sheet quanti quelli collezionati nei precedenti 15.

Sesto risultato utile di fila per la Fiorentina in Serie A: non accadeva dall’ottobre 2019.

La Fiorentina ha raccolto 12 punti nelle ultime sei sfide di campionato: uno in meno che nelle precedenti 11.

L’Inter ha colpito sette pali nelle ultime nove sfide di campionato: tanti quanti nelle precedenti 23.

Samir Handanovic ha tagliato il traguardo delle 475 presenze in Serie A, agganciando Giacinto Facchetti al 22esimo posto della classifica all time.