Sensi, "autogol" social della fidanzata: in due sul monopattino elettrico

Guai in vista per Stefano Sensi. Non per qualche giocata sbagliata o atteggiamento scorretto in campo, ma per una foto diffusa dalla fidanza Giulia Amodio su Instagram. La modella ha infatti pubblicato (e poi cancellato) un'immagine che la ritrae insieme al centrocampista nerazzurro e al loro cane su un monopattino elettrico. Comportamento vietatissimo dal codice della strada, che consente l'utilizzo del mezzo elettrico a una sola persona, e su cui potrebbe intervenire anche l'Inter, sempre attenta alla condotta social dei suoi tesserati tanto che Tuttosport ipotizza possa anche arrivare una multa al centrocampista.