Rigori ancora fatali all'Inter: vince l'Olympiacos. Resta solo il Milan 

Si ferma ancora una volta ai play-off il percorso dell'Inter Primavera in Youth League. Impegnati in Grecia in un vero e proprio spareggio, i ragazzi di Chivu hanno fronteggiato l'Olympiacos per oltre 120 minuti uscendo sconfitti solo ai calci di rigore. 6-5 il punteggio finale (0-0 nei minuti regolamentari), decisivo il penalty sbagliato dal 17enne terzino Cocchi. Resta in corsa nella competizione per i migliori talenti europei il Milan di Abate, qualificatosi direttamente agli ottavi di finale (gare uniche programmate per il 27-28 febbraio) dopo la fase a gironi. Ricordiamo che è possibile seguire la Youth League su Mediaset Infinity.