Proprietà Inter: Zhang ottiene il finanziamento da Oaktree

ACCORDO TROVATO

E' stata finalizzata oggi un'operazione di finanziamento a livello di azionariato

Soldi freschi in arrivo per le casse dell'Inter, Steven Zhang ha chiuso il finanziamento con Oaktree. A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto - apprende l'ANSA - è stata finalizzata oggi un'operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P.: con questo finanziamento, l'azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l'obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid.

Suning e il fondo californiano Oaktree Capital Managment hanno trovato un accordo per un finanziamento da 275 milioni di euro che, tramite la controllata lussemburghese Great Horizon, finirà nelle casse dell'Inter.

Oaktree garantirà questa cifra all'Inter sotto forma di finanziamento al gruppo cinese che possiede la maggioranza del club con il 68.55% delle azioni, che saranno usate come pegno per il ripagamento del prestito entro tre anni.

I 275 milioni ricevuti saranno così spesi dall'Inter. Con 33 milioni di euro verrà liquidata la quota di LionRock, rinunciando a 133 milioni di crediti per liquidare l'azionista di minoranza. I restanti 240 milioni di euro circa verranno versati da Great Horizon all'Inter per saldare le pendenze relative alla stagione che sta per concludersi, garantendosi anche un margine per l'avvio della prossima.

Se in questi tre anni Suning non rispettasse i parametri o non riuscire a ripagare l'intero prestito con gli interessi, Oaktree acquisirebbe la maggioranza del club nerazzurro diventandone proprietario.