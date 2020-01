Oriali: "L'Inter la mia famiglia, la mia vita. Conte fuoriclasse: siamo oltre le aspettative"

Ha attraversato da protagonista la storia dell'Inter, da giocatore prima e da dirigente poi. Ha portato ad Appiano trofei e grandi campioni, ha affiancato in panchina allenatori come Mancini e Mourinho, ha in definitiva legato la sua vita ai colori nerazzurri. Se c'è un interista più interista di altri, questo è Lele Oriali, uomo di campo e spogliatoio di rara eleganza e compostezza: "Tornare qui - ha raccontato a SportMediaset - è stato come tornare a casa. Bello e coinvolgente, E aggiungo: finalmente! L'Inter è la mia vita, l'Inter è per me una famiglia allargata. E' un coinvolgimento sentimentale, innanzitutto, un legame mai venuto meno, forte anche quando purtroppo sono stato altrove". E all'Inter oggi è tornato assieme ad Antonio Conte, ancora assieme dopo il connubio in nazionale: "E' il migliore, il numero uno, un fuoriclasse. Conoscendolo non avevo dubbi sulla sua capacità di integrarsi nel mondo nerazzurro. E' giusto riporre in lui tante aspettative: ci vorrà tempo, ma stiamo facendo bene, stiamo anzi andando oltre quello che si pensava, merito suo, della società e di un gruppo di giocatori disponibili, seri, votati al sacrificio, ligi nel seguire le direttive di Antonio".