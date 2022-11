Omicidio Boiocchi: individuati ultras che hanno costretto tifosi a lasciare curva

© Getty Images

Gli agenti della Digos della questura di Milano hanno individuato alcuni ultras che hanno provocato il deflusso e isolato la posizione di un altro ultras responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio. Altri approfondimenti sono in corso su due chiamanti che hanno contattato il 112 Nue per lamentare, un'ora circa dopo i fatti, di essere stati allontanati dagli spalti. Si stanno rintracciando alcuni autori delle segnalazioni sui social per circostanziare gli episodi lamentati.